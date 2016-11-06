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15 марта, 19:03 • 115170 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166520 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137918 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130374 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112769 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105455 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101415 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В Дели из-за смога закрывают школы

В Дели из-за смога закрывают школы

Киев • УНН

 • 9932 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Из-за сильного смога в Дели закрывают все школы. Загрязнение воздуха в 70 раз превышает нормы ВОЗ, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Правительство обещает принять экстренные меры для борьбы с загрязнением. Жителей без особой нужды призывают не выходить из домов.

Сотни жителей Дели требуют от власти разобраться с ситуацией.

Смог появился в Дели еще на прошлой неделе после празднования фестиваля огней Дивали.

Зимой воздух в Дели становится особенно загрязненным, поскольку бедняки жгут мусор, чтобы согреться. А работники сельского хозяйства жгут остатки растительности и отходы, чтобы очистить свои угодья. Загрязнение воздуха является одной из главных причин преждевременной смерти среди жителей Индии.

Как сообщал УНН, летом в Киеве вредные примеси в воздухе превышали допустимые нормы.

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