В Дели из-за смога закрывают школы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Из-за сильного смога в Дели закрывают все школы. Загрязнение воздуха в 70 раз превышает нормы ВОЗ, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Правительство обещает принять экстренные меры для борьбы с загрязнением. Жителей без особой нужды призывают не выходить из домов.
Сотни жителей Дели требуют от власти разобраться с ситуацией.
Смог появился в Дели еще на прошлой неделе после празднования фестиваля огней Дивали.
Зимой воздух в Дели становится особенно загрязненным, поскольку бедняки жгут мусор, чтобы согреться. А работники сельского хозяйства жгут остатки растительности и отходы, чтобы очистить свои угодья. Загрязнение воздуха является одной из главных причин преждевременной смерти среди жителей Индии.
Как сообщал УНН, летом в Киеве вредные примеси в воздухе превышали допустимые нормы.