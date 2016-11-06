В Дели из-за смога закрывают школы

Правительство обещает принять экстренные меры для борьбы с загрязнением. Жителей без особой нужды призывают не выходить из домов.

Сотни жителей Дели требуют от власти разобраться с ситуацией.

Смог появился в Дели еще на прошлой неделе после празднования фестиваля огней Дивали.

Зимой воздух в Дели становится особенно загрязненным, поскольку бедняки жгут мусор, чтобы согреться. А работники сельского хозяйства жгут остатки растительности и отходы, чтобы очистить свои угодья. Загрязнение воздуха является одной из главных причин преждевременной смерти среди жителей Индии.

Как сообщал УНН, летом в Киеве вредные примеси в воздухе превышали допустимые нормы.