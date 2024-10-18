У деяких партнерів України було бажання прямих перемовин з рф - Зеленський
Київ • УНН
Президент України заявив, що деякі партнери виявляли бажання вести прямі переговори з росією. Зеленський підкреслив, що позиція України незмінна: переговори про Україну не можуть відбуватися без її участі.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі партнери України час від часу виявляли бажання вести прямі перемовини з рф, передає УНН.
"Бажання у різних партнерів, час від часу, і по різним причинам, знову ж таки електоральним і внутрішнім, виникали щодо прямих перемовин з рф. Наша думка не змінилась, ми вважаємо, що не можуть бути перемовини про нас без нас", - сказав Зеленський в інтерв'ю українським ЗМІ.
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