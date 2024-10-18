У некоторых партнеров Украины было желание прямых переговоров с рф - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что некоторые партнеры изъявляли желание вести прямые переговоры с россией. Зеленский подчеркнул, что позиция Украины неизменна: переговоры об Украине не могут происходить без ее участия.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые партнеры Украины время от времени изъявляли желание вести прямые переговоры с рф, передает УНН.
"Желание у разных партнеров, время от времени, и по разным причинам, опять же электоральным и внутренним, возникали относительно прямых переговоров с рф. Наше мнение не изменилось, мы считаем, что не могут быть переговоры о нас без нас", - сказал Зеленский в интервью украинским СМИ.
Орбана "напугал" План победы Зеленского - хочет переговоров с рф от имени ЕС17 октября 2024, 15:59 • 48204 просмотра
По мнению Главы государства, россия на самом деле хочет, чтобы все лидеры-партнеры были разделены.
Смысл в том, чтобы россия вела переговоры добропорядочно: МИД о возможном присутствии рф на втором Саммите мира30 июля 2024, 13:48 • 38279 просмотров