У некоторых партнеров Украины было желание прямых переговоров с рф - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые партнеры Украины время от времени изъявляли желание вести прямые переговоры с рф, передает УНН.

"Желание у разных партнеров, время от времени, и по разным причинам, опять же электоральным и внутренним, возникали относительно прямых переговоров с рф. Наше мнение не изменилось, мы считаем, что не могут быть переговоры о нас без нас", - сказал Зеленский в интервью украинским СМИ.

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По мнению Главы государства, россия на самом деле хочет, чтобы все лидеры-партнеры были разделены.

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