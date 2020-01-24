У ДБР заявили про спробу нардепів прорватися в бюро: вбачають порушення закону
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У Державному бюро розслідувань заявили, що спроба народних депутатів України проникнути у приміщення бюро розцінюється як пряме порушення закону щодо втручання державних органів у діяльність ДБР. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву ДБР у Facebook.
Так, ДБР, зазначає, що відповідно до частини 2 статті 4 Закону України "Про Державне бюро розслідувань" забороняється незаконне втручання державних органів, їхніх посадових і службових осіб у діяльність Державного бюро розслідувань.
"Намагання народних депутатів України в даний час проникнути у приміщення Державного бюро розслідувань, Бюро розцінює як пряме порушення вищевказаної норми Закону", - йдеться в повідомленні.
Додамо, сьогодні зранку депутати від "Європейської Солідарності" прийшли до офісу Державного бюро розслідувань, щоб передати керівництву ДБР звернення родин Героїв Небесної Сотні, які занепокоєні розслідуванням та виступають проти призначення заступником директора ДБР Олександра Бабікова, який був адвокатом екс-президента Віктора Януковича.
Нагадаємо, Порошенко на фоні мітингу прийшов на допит до ДБР.