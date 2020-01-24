В ГБР заявили о попытке нардепов прорваться в бюро: усматривают нарушение закона

Так, ГБР, отмечает, что согласно части 2 статьи 4 Закона Украины "О Государственном бюро расследований" запрещается незаконное вмешательство государственных органов, их должностных и служебных лиц в деятельность Государственного бюро расследований.

"Попытки народных депутатов Украины в настоящее время проникнуть в помещение Государственного бюро расследований, Бюро расценивает как прямое нарушение вышеуказанной нормы Закона", - говорится в сообщении.

Добавим, сегодня утром депутаты от "Европейской Солидарности" пришли под офис Государственного бюро расследований, чтобы передать руководству ГБР обращение семей Героев Небесной Сотни, которые обеспокоены расследованием и выступают против назначения заместителем директора ГБР Александра Бабикова, который был адвокатом экс-президента Виктора Януковича.

Напомним, Порошенко на фоне митинга пришел на допрос в ГБР.