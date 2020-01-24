Порошенко на фоні мітингу прийшов на допит до ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. П’ятий президент України Петро Порошенко сьогодні, 24 січня, прийшов на допит до Державного бюро розслідувань, передає УНН.
Так, Петро Порошенко сьогодні зайшов до ДБР, де має відбутися його допит.
Також сьогодні під стінами ДБР зібралися члени родин Небесної сотні, активісти, які вимагають відставку першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова, який був адвокатом екс-президента Віктора Януковича.
Як повідомлялося, п’ятий президент України Петро Порошенко не з’явився на допит у ДБР 21 січня. Він заявляв, що збирався на допит у ДБР 24 січня у справі про мінські угоди.
Нагадаємо, у ДБР раніше заявляли, що готують Порошенку примусовий привід на допит.
Як повідомили у ДБР, п’ятого президента України Петра Порошенка як свідка у низці кримінальних проваджень викликали на чергові допити до Державного бюро розслідувань — 21 та 24 січня.
Раніше ДБР оприлюднило перелік справ, у яких фігурує Порошенко.