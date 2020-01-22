Порошенко збирається на допит у ДБР у справі про мінські угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що скасував візит за кордон на 24 січня і збирається прийти на допит до Державного бюро розслідувань у справі про підписання мінських угод. Про це він сказав журналістам у середу, передає УНН.
"Я вчора не мав приходити, бо я твердо маю забезпечити, щоби були дотримані закони і Кримінальний процесуальний кодекс, й не дати можливості створити жодного прецеденту. 24 січня я навмисне скасував поїздку до Швейцарії... Так, я прийшов до ДБР, я отримав повістку, я піду і дам необхідні свідчення в справі про підписання мінських угод. Усі справи – моряки, мінські угоди, націоналізація ПриватБанку, доказ про контрнаступ і звільнення двох третин окупованого Донбасу, судова реформа – усі справи, справи виключно політичні", - зазначив Порошенко.
Нагадаємо, п'ятого президента України Петра Порошенка як свідка у низці кримінальних проваджень викликали на чергові допити до ДБР - 21 та 24 січня.
Порошенко 21 січня не з'явився на допит у ДБР. Після цього слідчий ДБР Олег Корецький заявив, що бюро готує матеріали для примусового приводу Порошенка на допит як свідка.