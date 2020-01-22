Порошенко собирается на допрос в ГБР по делу о минских соглашениях
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что отменил визит за рубеж на 24 января и собирается прийти на допрос в Государственное бюро расследований по делу о подписании минских соглашений. Об этом он сказал журналистам в среду, передает УНН.
"Я вчера не должен был приходить, я твердо должен обеспечить, чтобы были соблюдены законы и Уголовный процессуальный кодекс, и не дать возможности создать ни одного прецедента. 24 января я нарочно отменил поездку в Швейцарию... Да, я пришел в ГБР, я получил повестку, я пойду и дам необходимые показания по делу о подписании минских соглашений. Все дела - моряки, минские соглашения, национализация ПриватБанка, доказательство о контрнаступлении и освобождении двух третей оккупированного Донбасса, судебная реформа - все дела, дела исключительно политические", - отметил Порошенко.
Напомним, пятого президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля по ряду уголовных производств вызвали на очередные допросы в ГБР - 21 и 24 января.
Порошенко 21 января не явился на допрос в ГБР. После этого следователь ГБР Олег Корецкий заявил, что бюро готовит материалы для принудительного привода Порошенко на допрос в качестве свидетеля.