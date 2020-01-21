ДБР готує Порошенку примусовий привід на допит
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Державне бюро розслідувань готує матеріали для примусового приводу п’ятого президента України Петра Порошенка на допит у якості свідка. Про це журналістам розповів слідчий ДБР Олег Корецький, передає УНН.
"Порошенко Петро Олексійович був викликаний сьогодні на 10:30 для допиту у якості свідка у кримінальному провадженні яке стосується законності його дій при призначенні на посаду першого заступника керівника Служби зовнішньої розвідки… Однак він без поважних причин, не повідомляючи про будь-які поважні причини, не з’явився сьогодні на допит. Відповідно слідчими на даний час готуються матеріали для виконання примусового приводу Порошенка",- сказав Корецький
Також, за його словами, коли Порошенко 20 січня з’явився без попередження та без виклику до Державного бюро розслідувань йому було наголошено про необхідність явки сьогодні на 10:30 для допиту.
Нагадаємо, як повідомили у ДБР, п’ятого президента України Петра Порошенка як свідка у низці кримінальних проваджень викликали на чергові допити до Державного бюро розслідувань — 21 та 24 січня.
Раніше ДБР оприлюднило перелік справ, у яких фігурує Порошенко.