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Порошенко на фоне митинга пришел на допрос в ГБР

Киев • УНН

 • 53281 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Пятый президент Украины Петр Порошенко сегодня, 24 января, пришел на допрос в Государственное бюро расследований, передает УНН.

Порошенко на фоне митинга пришел на допрос в ГБР

Так, Петр Порошенко сегодня зашел в ГБР, где должен состояться его допрос.

Также сегодня под стенами ГБР собрались члены семей Небесной сотни, активисты, требующие отставку первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова, который был адвокатом экс-президента Виктора Януковича.

Как сообщалось, пятый президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в ГБР 21 января. Он заявлял, что собирался на допрос в ГБР 24 января по делу о минских соглашениях.

Напомним, в ГБР ранее заявляли, что готовят Порошенко принудительный привод на допрос.

Как сообщили в ГБР, пятого президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля по ряду уголовных производств вызвали на очередные допросы в Государственный бюро расследований - 21 и 24 января.

Ранее ГБР обнародовало перечень дел, в которых фигурирует Порошенко.

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