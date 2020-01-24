Порошенко на фоне митинга пришел на допрос в ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Пятый президент Украины Петр Порошенко сегодня, 24 января, пришел на допрос в Государственное бюро расследований, передает УНН.
Так, Петр Порошенко сегодня зашел в ГБР, где должен состояться его допрос.
Также сегодня под стенами ГБР собрались члены семей Небесной сотни, активисты, требующие отставку первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова, который был адвокатом экс-президента Виктора Януковича.
Как сообщалось, пятый президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в ГБР 21 января. Он заявлял, что собирался на допрос в ГБР 24 января по делу о минских соглашениях.
Напомним, в ГБР ранее заявляли, что готовят Порошенко принудительный привод на допрос.
Как сообщили в ГБР, пятого президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля по ряду уголовных производств вызвали на очередные допросы в Государственный бюро расследований - 21 и 24 января.
Ранее ГБР обнародовало перечень дел, в которых фигурирует Порошенко.