У ДБР прокоментували заяву слідчого у справі Порошенка про тиск на нього
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. У Державному бюро розслідувань заявили, що заява керівника слідчої групи ДБР Олега Корецького про вчинення на нього тиску з метою відкриття кримінального провадження проти п’ятого президента України Петра Порошенка не відповідає дійсності і є політично-мотивованою. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
“Заява керівника одного із слідчих відділів Державного бюро розслідувань Олега Корецького щодо тиску на нього не відповідає дійсності і є політично-мотивованою”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що дії вказаного працівника ДБР містять окремі ознаки кримінального правопорушення, а саме розголошення відомостей досудового розслідування.
Окрім того, управління внутрішнього контролю ДБР перевірить інформацію, викладену в публічних заявах зазначеного працівника Бюро.
“З огляду на те, якими засобами масової інформації розповсюджуються вказані відомості, зайвий раз підтверджується намагання одного з фігурантів кримінальних проваджень, які розслідуються ДБР, здійснювати інформаційний та політичний тиск на орган досудового розслідування”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань закрило одну зі справ проти п’ятого президента України Петра Порошенка, яка стосується ПрАТ “Завод Кузня на Рибальському”.