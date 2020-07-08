ДБР закрило одну із справ проти Порошенка – адвокат

"Кримінальну справу по "Ленінській кузні" (одна з 24 "справ Порошенка") сьогодні закрито, я отримав постанову від керівника слідчої групи Олега Корецького. На слідчих чинився тиск, про що Корецький погодився розповісти найближчим часом пресі", - написав адвокат.

Нагадаємо, у 2019 році слідчі Державного бюро розслідувань розпочали два кримінальних провадження за заявами екс-заступника голови АП часів Януковича Андря Портнова щодо відмивання коштів і несплату податків на “Кузні на Рибальському”.



