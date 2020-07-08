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19 березня, 18:42 • 88681 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 130449 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 112549 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 127095 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 132054 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 123101 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 165509 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125706 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125332 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124242 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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ДБР закрило одну із справ проти Порошенка – адвокат

ДБР закрило одну із справ проти Порошенка – адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Державне бюро розслідувань закрило одну зі справ проти п’ятого президента України Петра Порошенка, яка стосується ПрАТ “Завод Кузня на Рибальському”. Про це заявив адвокат Порошенка Ілля Новіков на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Кримінальну справу по "Ленінській кузні" (одна з 24 "справ Порошенка") сьогодні закрито, я отримав постанову від керівника слідчої групи Олега Корецького. На слідчих чинився тиск, про що Корецький погодився розповісти найближчим часом пресі", - написав адвокат.

Нагадаємо, у 2019 році слідчі Державного бюро розслідувань розпочали два кримінальних провадження за заявами екс-заступника голови АП часів Януковича Андря Портнова щодо відмивання коштів і несплату податків на “Кузні на Рибальському”.

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