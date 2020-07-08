ГБР закрыло одно из дел против Порошенко - адвокат

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 24086 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 37680 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 107405 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 116573 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 120523 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 156947 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118416 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 146174 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104696 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102932 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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ГБР закрыло одно из дел против Порошенко - адвокат

ГБР закрыло одно из дел против Порошенко - адвокат

Киев  •  УНН

 • 19824 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Государственное бюро расследований закрыло одно из дел против пятого президента Украины Петра Порошенко, которое касается ЧАО "Завод Кузня на Рыбальском". Об этом заявил адвокат Порошенко Илья Новиков на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Уголовное дело из по "Ленинской кузне" (одно из 24 "дел Порошенко") сегодня закрыто, я получил постановление от руководителя следственной группы Олега Корецкого. На следователей оказывалось давление, о чем Корецкий согласился рассказать в ближайшее время прессе", - написал адвокат.

Напомним, в 2019 году следователи Государственного бюро расследований начали два уголовных производства по заявлениям экс-заместителя главы АП времен Януковича Андрея Портнова по отмыванию средств и неуплате налогов на "Кузне на Рыбальском".

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