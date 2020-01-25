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У ДБР обговорили проект нової Ради громадського контролю

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. У Державному бюро розслідувань обговорили проект нового положення про Раду громадського контролю. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

У ДБР обговорили проект нової Ради громадського контролю

“У Державному бюро розслідувань відбулася відкрита нарада щодо визначення шляхів подальшої співпраці з Радою громадського контролю при ДБР”, — йдеться у повідомленні.

Тимчасово виконуюча обов’язки голови ДБР Ірина Венедіктова зазначила, що Рада громадського контролю при ДБР має найбільші повноваження серед громадських рад правоохоронних і державних органів.

“Троє із п‘яти членів Дисциплінарної комісії Бюро — члени РГК. Для нас дуже важливо щоби Рада громадського контролю була потужна, щоб допомагати нам самоочищуватись та не звертати з нашого вектора побудови сильного і ефективного правоохоронного органу та захисту Закону”, — зазначила Венедіктова.

Наразі цей важливий орган забезпечення прозорості та цивільного контролю за діяльністю Бюро заблокований. Під час зібрання був обговорений проект нового Положення про Раду громадського контролю при ДБР.

“Нам потрібно сформувати нову раду за чіткими і прозорими правилами, створеними спільно із громадськістю. Ми хочемо зробити Раду громадського контролю сильною. Нам не потрібні кишенькові члени, нам потрібне надійне плече, яке буде і контролювати нас, і допомагати нам у наших завданнях перед суспільством”, — додала Венедіктова.

Наразі розпочато збір пропозицій громадськості щодо критеріїв відбору кандидатів до складу РГК, найнадійнішого способу голосування та строків роботи Ради.

“Нове Положення про Раду громадського контролю має бути вже найближчим часом подане на затвердження Президентові України”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва заборонив Державному бюро розслідувань оголошувати про результати рейтингового інтернет-голосування до складу Ради громадського контролю та видавати наказ про затвердження складу Ради.

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