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В ГБР обсудили проект нового Совета общественного контроля

Киев • УНН

 • 13157 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. В Государственном бюро расследований обсудили проект нового положения о Совете общественного контроля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В ГБР обсудили проект нового Совета общественного контроля

“В Государственном бюро расследований состоялось открытое совещание по определению путей дальнейшего сотрудничества с Советом общественного контроля при ГБР”, — говорится в сообщении.

Временно исполняющая обязанности председателя ГБР Ирина Венедиктова отметила, что Совет общественного контроля при ГБР имеет наибольшие полномочия среди общественных советов правоохранительных и государственных органов.

“Трое из пяти членов Дисциплинарной комиссии Бюро — члены РОК. Для нас очень важно чтобы Совет общественного контроля была мощная, чтобы помогать нам самоочищаться и не сворачивать с нашего вектора построения сильного и эффективного правоохранительного органа и защиты Закона”, — отметила Венедиктова.

Сейчас этот важный орган обеспечения прозрачности и гражданского контроля за деятельностью Бюро заблокирован. Во время собрания был обсужден проект нового Положения о Совете общественного контроля при ГБР.

“Нам нужно сформировать новый совет по четким и прозрачным правилам, созданными совместно с общественностью. Мы хотим сделать Совет общественного контроля сильным. Нам не нужны карманные члены, нам нужно надежное плечо, которое будет и контролировать нас, и помогать нам в наших задачах перед обществом”, — добавила Венедиктова.

Сейчас начат сбор предложений общественности относительно критериев отбора кандидатов в состав РОК, надежного способа голосования и сроков работы Рады.

“Новое Положение о Совете общественного контроля должна быть уже в ближайшее время представлено на утверждение Президенту Украины”, — говорится в сообщении.

Напомним, в октябре 2019 года Окружной административный суд города Киева запретил Государственному бюро расследований объявлять о результатах рейтингового интернет-голосования в состав Совета общественного контроля и издавать приказ об утверждении состава Совета.

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