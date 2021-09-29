У Данії збираються продовжити заборону на розведення норок
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Данія продовжить заборону на розведення норок на один рік – до 2023-го. Про це заявив у вівторок міністр сільського господарства Расмус Прен, повідомляє УНН із посиланням на Reuters та американське видання "Радіо Свобода".
Контекст
Нинішня заборона, яка була запроваджена минулого року після того, як коронавірус поширився на кілька сотень норкових ферм, і спонукала уряд наказати вбити всіх норок у країні, діятиме до 2022 року.
Деталі
Рішення ще має бути ратифіковане парламентом, однак місцеві ЗМІ повідомляють, що його підтримують більшість парламентарів.
Такий крок обґрунтували висновками провідного інституту інфекційних хвороб у країні, який у червні цього року вказав, що розведення норок все ще може становити загрозу для здоров’я населення.