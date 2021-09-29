У Данії збираються продовжити заборону на розведення норок

Контекст

Нинішня заборона, яка була запроваджена минулого року після того, як коронавірус поширився на кілька сотень норкових ферм, і спонукала уряд наказати вбити всіх норок у країні, діятиме до 2022 року.

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Рішення ще має бути ратифіковане парламентом, однак місцеві ЗМІ повідомляють, що його підтримують більшість парламентарів.

Такий крок обґрунтували висновками провідного інституту інфекційних хвороб у країні, який у червні цього року вказав, що розведення норок все ще може становити загрозу для здоров’я населення.