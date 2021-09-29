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В Дании собираются продлить запрет на разведение норок

В Дании собираются продлить запрет на разведение норок

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. Дания продлит запрет на разведение норок на один год - до 2023-го. Об этом заявил во вторник министр сельского хозяйства Расмус прений, сообщает УНН со ссылкой на Reuters и американское издание "Радио Свобода".

Контекст

Нынешний запрет, которая была введена в прошлом году после того, как коронавирус распространился на несколько сотен норковых ферм, и побудило правительство приказать убить всех норок в стране, будет действовать до 2022 года.

Детали

Решение еще должно быть ратифицировано парламентом, однако местные СМИ сообщают, что его поддерживают большинство парламентариев.

Такой шаг обосновали выводами ведущего института инфекционных болезней в стране, который в июне этого года указал, что разведение норок все еще может представлять угрозу для здоровья населения.

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