В Дании собираются продлить запрет на разведение норок
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Дания продлит запрет на разведение норок на один год - до 2023-го. Об этом заявил во вторник министр сельского хозяйства Расмус прений, сообщает УНН со ссылкой на Reuters и американское издание "Радио Свобода".
Контекст
Нынешний запрет, которая была введена в прошлом году после того, как коронавирус распространился на несколько сотен норковых ферм, и побудило правительство приказать убить всех норок в стране, будет действовать до 2022 года.
Детали
Решение еще должно быть ратифицировано парламентом, однако местные СМИ сообщают, что его поддерживают большинство парламентариев.
Такой шаг обосновали выводами ведущего института инфекционных болезней в стране, который в июне этого года указал, что разведение норок все еще может представлять угрозу для здоровья населения.