У Чорному та Азовському морях знаходяться 4 ворожих ракетоносії, загальний залп налічує до 24 "Калібрів"

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"Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному та Азовському морях складається з 15 одиниць, які маневрують поблизу ТОТ АРК та в напрямку Новоросійська. Бойове чергування продовжують нести 4 ракетоносії", - написав він.

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За словами спікера ОК "Південь", наразі на борту перебуває до 24 "Калібрів".Рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим.

Нагадаємо

31 травня у Чорному морі знаходилися три ворожі ракетоносії, загальний залп складав 16 "Калібрів".



