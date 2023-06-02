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У Чорному та Азовському морях знаходяться 4 ворожих ракетоносії, загальний залп налічує до 24 "Калібрів"

У Чорному та Азовському морях знаходяться 4 ворожих ракетоносії, загальний залп налічує до 24 "Калібрів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Станом на 2 червня росіяни утримують на бойовому чергуванні у Чорному та Азовському морях 15 кораблів, серед яких 4 носії “Калібрів”, загальний залп до 24 ракет. Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров в Telegram, пише УНН.

Цитата

"Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному та Азовському морях складається з 15 одиниць, які маневрують поблизу ТОТ АРК та в напрямку Новоросійська. Бойове чергування продовжують нести 4 ракетоносії", - написав він.

Деталі

За словами спікера ОК "Південь", наразі на борту перебуває до 24 "Калібрів".Рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим.

Нагадаємо

31 травня у Чорному морі знаходилися три ворожі ракетоносії, загальний залп складав 16 "Калібрів".

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