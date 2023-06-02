В Черном и Азовском морях находятся 4 ракетоносителя, общий залп насчитывает до 24 "Калибров"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. По состоянию на 2 июня россияне удерживают на боевом дежурстве в Черном и Азовском морях 15 кораблей, среди которых 4 носителя “Калибров”, общий залп до 24 ракет. Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в Telegram, пишет УНН.
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"Корабельная группировка вражеского флота в Черном и Азовском морях состоит из 15 единиц, которые маневрируют вблизи ВОТ АРК и в направлении Новороссийска. Боевое дежурство продолжают нести 4 ракетоносителя", - написал он.
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По словам спикера ОК "Юг", сейчас на борту находится до 24 "Калибров", уровень ракетной угрозы остается чрезвычайно высоким.
Напомним
31 мая в Черном море находились три вражеских ракетоносителя, общий залп составлял 16 "Калибров".