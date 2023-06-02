В Черном и Азовском морях находятся 4 ракетоносителя, общий залп насчитывает до 24 "Калибров"

Цитата

"Корабельная группировка вражеского флота в Черном и Азовском морях состоит из 15 единиц, которые маневрируют вблизи ВОТ АРК и в направлении Новороссийска. Боевое дежурство продолжают нести 4 ракетоносителя", - написал он.

Детали

По словам спикера ОК "Юг", сейчас на борту находится до 24 "Калибров", уровень ракетной угрозы остается чрезвычайно высоким.

Напомним

31 мая в Черном море находились три вражеских ракетоносителя, общий залп составлял 16 "Калибров".



