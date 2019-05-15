У Чорному морі виявили сотні метрів сіток з креветками і червонокнижними крабами
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У Чорному морі прикордонники виявили заборонені знаряддя лову з майже 500 кілограмами креветок та 27 червонокнижними крабами. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держприкордонслужби.
Так, учора, за попередньою інформацією оперативних підрозділів Азово-Чорноморського регіонального управління прикордонники Херсонського загону організували службу наряду по патрулюванню акваторії Чорного моря в районі Тендрівської коси для виявлення порушників прикордонного режиму.
"Під час патрулювання навпроти н.п. Залізний порт Херсонської області прикордонники виявили 10 безгосподарських ятерів загальною довжиною майже 300 метрів та навпроти н.п. Лазурне - 2 сітки по 100 метрів. Усі заборонені знаряддя лову були з водними живими біоресурсами, а саме - майже 500 кілограмів креветок та 27 червонокнижних крабів", - повідомили прикордонники.
Знаряддя лову встановленим порядком вилучили, а водні ресурси випустили в природне середовище. Цим самим, за даними прикордонної служби, запобігли збиткам державі на суму понад 1,5 мільйона гривень.
Нагадаємо, в Азовському морі троє рибалок, які вели незаконний вилов калканів, намагалися втекти від прикордонників.