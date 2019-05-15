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В Черном море обнаружили сотни метров сетей с креветками и краснокнижными крабами

В Черном море обнаружили сотни метров сетей с креветками и краснокнижными крабами

Киев  •  УНН

 • 8857 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. В Черном море пограничники обнаружили запрещенные орудия лова с почти 500 килограммами креветок и 27 краснокнижными крабами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Так, вчера, по предварительной информации оперативных подразделений Азово-Черноморского регионального управления пограничники Херсонского отряда организовали службу наряда по патрулированию акватории Черного моря в районе Тендровская косы для выявления нарушителей пограничного режима.

"Во время патрулирования напротив н.п. Железный порт Херсонской области пограничники обнаружили 10 безхозяйственное сетей общей длиной почти 300 метров и напротив н.п. Лазурное - 2 сетки по 100 метров. Все запрещенные орудия лова были с водными живыми биоресурсами, а именно - почти 500 килограммов креветок и 27 краснокнижных крабов", - сообщили пограничники.

Орудия лова в установленном порядке изъяли, а водные ресурсы выпустили в естественную среду. Тем самым, по данным пограничной службы предотвратили ущерб государству на сумму свыше 1,5 миллиона гривен.

Напомним, в Азовском море трое рыбаков, которые вели незаконный вылов калканов, пытались убежать от пограничников.

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