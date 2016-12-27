У Чорному морі виявили багато уламків Ту-154 і фрагментів тіл
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. В акваторії Чорного моря на ділянці протяжністю 200 м, де 25 грудня зазнав аварії Ту-154 Міноборони РФ, виявлено велике скупчення уламків літака і фрагментів тіл. Про це пише РІА «Новости» з посиланням на джерело в силових структурах, передає УНН.
“Виявлено велике скупчення уламків літака і фрагментів тіл на ділянці шириною від 2,5 до 5 м і протяжністю 200 метрів”, — повідомило джерело.
Крім того, за словами співрозмовника ЗМІ, на відстані 4,5 км від берега на глибині близько 20 м знайдено три предмети. Розміри першого предмета — 2-3 м, другого — більше 60 м в довжину, а третього — близько 5 м в довжину.
Нагадаємо, Ту-154 впав у Чорне море на швидкості більш ніж 500 км/год.
Як повідомляв УНН, 25 грудня вранці при вильоті з Сочі зазнав катастрофи військово-транспортний літак Ту-154. Він мав доставити до Сирії Академічний ансамбль пісні і танцю Російської армії імені О.В.Александрова, знімальні групи “Першого каналу”, НТВ і телеканалу “Звезда”, а також виконавчого директора фонду “Справедлива допомога” Єлизавету Глінку, відому як “доктор Ліза”. Літак упав у море через лічені хвилини після зльоту. Загинули всі, хто перебував на борту, — 92 людини. Причини катастрофи встановлюються.