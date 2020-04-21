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У Чорнобильській зоні ліквідували осередок пожежі поблизу села Корогод

У Чорнобильській зоні ліквідували осередок пожежі поблизу села Корогод

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня УНН. У Зоні відчуження Чорнобильської АЕС ліквідовано осередок пожежі поблизу селища Корогод. Про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук, передає кореспондент УНН.

“На ранок в Чорнобильській зоні ліквідовано осередок поблизу селища Корогод, який вчора був локалізований. На цей час основні зусилля спрямовані на гасіння трьох осередків поблизу населених пунктів Розсоха, Крива Гора та Рудьки та торф’яників в осередках пройдених вогнем. Протягом минулої доби булу вжито всіх заходів щодо недопущення переходу пожеж та горіння лісової підстилки на територію Республіки Білорусь”, — розповів Демчук

За його словами, Для гасіння та локалізації на даний час в зоні відчуження залучені пожежні розрахунки, інженерна техніка та авіація.

“В осередках пожеж продовжує працювати сім одиниць важкої інженерної техніки державної служби з надзвичайних ситуацій та Збройних сил України, якими протягом минулої доби у захаращених лісових масивах створено 110 кілометрів мінералізованих смуг”, — сказав Демчук.

Також Демчук додав, що об’єкт “Укриття”, сховища відпрацьованого ядерного палива та інші об’єкти Державного агенства з управління зоною відчуження функціонують у звичайному режимі.

“Радіаційний фон у місті Києві, Київській області та у Зоні відчуження у межах природних фонових значень”, — зазначив Демчук.

Нагадаємо, у ДСНС показали, як живуть рятувальники, які борються з пожежами у Чорнобильській зоні.

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