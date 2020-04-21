В Чернобыльской зоне ликвидировали очаг пожара вблизи села Корогод
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля УНН. В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС ликвидирован очаг пожара вблизи поселка Корогод. Об этом во время брифинга сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук, передает корреспондент УНН.
“Утром в Чернобыльской зоне ликвидирован центр вблизи поселка Корогод, который вчера был локализован. В настоящее время основные усилия направлены на тушение трех очагов вблизи населенных пунктов Рассоха, Кривая Гора и Рудьки и торфяников в ячейках пройденных огнем. За прошедшие сутки була приняты все меры по недопущению перехода пожаров и горения лесной подстилки на территорию Республики Беларусь”, — рассказал Демчук
По его словам, для тушения и локализации в настоящее время в зоне отчуждения привлечены пожарные расчеты, инженерная техника и авиация.
“В очагах пожаров продолжает работать семь единиц тяжелой инженерной техники государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Вооруженных сил Украины, которыми за прошедшие сутки в захламленных лесных массивах создано 110 километров минерализованных полос”, — сказал Демчук.
Также Демчук добавил, что объект “Укрытие”, хранилища отработанного ядерного топлива и другие объекты Государственного агентства по управлению зоной отчуждения функционируют в обычном режиме.
“Радиационный фон в городе Киеве, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений”, — отметил Демчук.
Напомним, в ГСЧС показали, как живут спасатели, которые борются с пожарами в Чернобыльской зоне.