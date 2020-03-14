У чоловіка, госпіталізованого у Києві з підозрою на COVID-19, експрес-тести дали негативний результат
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Чоловіка, який контактував з родичами померлої від коронавірусу жінки з Житомирщини, госпіталізували з підозрою на коронавірус SARS-CoV-2 до лікарні в Києві. Експрес-тест показав негативний результат. Про це УНН повідомив голова ДСНС України Микола Чечоткін на своїй сторінці у Facebook.
“Сьогодні, задля недопущення розповсюдження інфекційних захворювань, працівники відділення радіаційного та хімічного захисту аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Києві провели дезінфекційні заходи у гуртожитку медичної академії по вул. Дашавська, що у Солом’янському районі столиці”, — написав Чечоткін.
За його словами, заходи проводились у зв’язку з проживанням у даному гуртожитку чоловіка 2001 року народження, який в період з 05 по 10 березня контактував з родичами померлої від коронавірусу громадянки в місті Радомишль.
“13 березня чоловіка було доставлено до Олександрівської лікарні Києва з підозрою на захворювання коронавірусу. Експрес-тест показав негативний результат. Наразі пацієнт знаходиться в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні, до отримання других результатів аналізів”, — зазначив Чечоткін.
Як повідомлялося, в Україні жінка пенсійного віку з Житомирської області померла від коронавірусу.
Нагадаємо, четверо членів родини жінки, яка померла від коронавірусу, перебувають на самообсервації у себе вдома під наглядом медиків.