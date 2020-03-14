У чоловіка, госпіталізованого у Києві з підозрою на COVID-19, експрес-тести дали негативний результат

КИЇВ. 14 березня. УНН. Чоловіка, який контактував з родичами померлої від коронавірусу жінки з Житомирщини, госпіталізували з підозрою на коронавірус SARS-CoV-2 до лікарні в Києві. Експрес-тест показав негативний результат. Про це УНН повідомив голова ДСНС України Микола Чечоткін на своїй сторінці у Facebook.