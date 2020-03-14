У мужчины, госпитализированного в Киеве с подозрением на COVID-19, экспресс-тесты дали отрицательный результат

КИЕВ. 14 марта. УНН. Мужчину, который контактировал с родственниками умершей от коронавируса женщины из Житомирской области, госпитализировали с подозрением на коронавирус SARS-CoV-2 в больницу в Киеве. Экспресс-тест показал отрицательный результат. Об этом сообщил председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин на своей странице в Facebook.