У мужчины, госпитализированного в Киеве с подозрением на COVID-19, экспресс-тесты дали отрицательный результат
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Мужчину, который контактировал с родственниками умершей от коронавируса женщины из Житомирской области, госпитализировали с подозрением на коронавирус SARS-CoV-2 в больницу в Киеве. Экспресс-тест показал отрицательный результат. Об этом сообщил председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин на своей странице в Facebook.
"Сегодня, для недопущения распространения инфекционных заболеваний, сотрудники отделения радиационной и химической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Киеве провели дезинфекционные мероприятия в общежитии медицинской академии по ул. Дашавская, что в Соломенском районе столицы", - написал Чечеткин.
По его словам, мероприятия проводились в связи с проживанием в данном общежитии мужчины 2001 года рождения, который в период с 05 по 10 марта контактировал с родственниками умершей от коронавируса гражданки в городе Радомышль.
"13 марта мужчины были доставлены в Александровской больнице Киева с подозрением на заболевание коронавируса. Экспресс-тест показал отрицательный результат. Сейчас пациент находится в инфекционном отделении Александровской больницы, до получения вторых результатов анализов", - отметил Чечеткин.
Как сообщалось, в Украине женщина пенсионного возраста из Житомирской области умерла от коронавируса.
Напомним, четверо членов семьи женщины, которая умерла от коронавируса, находятся на самообсервации у себя дома под наблюдением медиков.