У “червоній” Дніпропетровщині хочуть ще посилити карантинні обмеження

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"Лікарі працюють на межі можливостей. Рівень захворюваності за тиждень виріс у 5 разів. Переважна більшість тих, хто потрапляє до реанімації – не щеплені. Саме тому запропонували містам, громадам і територіям ввести додаткові обмеження в сфері пасажирських перевезень", - зазначив перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов.

Деталі

Повідомляється, що наразі в місті діють обмеження для транспорту міжрегіонального та міжобласного сполучення. З 11 листопада на Дніпропетровщині пропонують запровадити їх для внутрішньообласного, міжміського та міського. Включаючи метро, трамваї, тролейбуси, електрички.

Рекомендували містам та громадам допускати пасажирів лише з сертифікатом про вакцинацію або негативним результатом тестування на коронавірус. Імунізованими мають бути й водії.

Рішення на місцях тепер мають ухвалити сільські, селищні та міські комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

А ще під час засідання рекомендували заборонити роботу розважальних закладів з 22:00 до 6:00.

За наявності СОVID-сертифікатів пропонують пускати й студентів до гуртожитків. В іншому випадку доведеться їхати додому та навчатися дистанційно звідти. Усі пропозиції підтримали одноголосно.

Додамо

Дніпропетровська область на сьогодні знаходиться у “червоній” зоні карантину.

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 3,08 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 7 листопада, - 13 тисяч, падіння проти показника днем раніше, традиційне для вихідних. Госпіталізовано за добу при цьому 3,5 тисячі осіб, що також менше, ніж напередодні.