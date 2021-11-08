В "красной" Днепропетровской области хотят еще усилить карантинные ограничения

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"Врачи работают на пределе возможностей. Уровень заболеваемости за неделю вырос в 5 раз. Подавляющее большинство тех, кто попадает в реанимацию - не привиты. Именно поэтому предложили городам, общинам и территориям ввести дополнительные ограничения в сфере пассажирских перевозок", - отметил первый заместитель председателя Днепропетровской ОГА Владимир Орлов.

Детали

Сообщается, что в настоящее время в городе действуют ограничения для транспорта межрегионального и межобластного сообщения. С 11 ноября в Днепропетровской области предлагают ввести их для внутриобластного, междугороднего и городского. Включая метро, трамваи, троллейбусы, электрички.

Рекомендовали городам и общинам допускать пассажиров только с сертификатом о вакцинации или отрицательным результатом тестирования на коронавирус. Иммунизированными должны быть и водители.

Решения на местах теперь должны принять сельские, поселковые и городские комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

А еще во время заседания рекомендовали запретить работу увеселительных заведений с 22:00 до 6:00.

При наличии СОVID-сертификатов предлагают пускать и студентов в общежития. В противном случае придется ехать домой и учиться дистанционно оттуда. Все предложения поддержали единогласно.

Добавим

Днепропетровская область на сегодня находится в “красной” зоне карантина.

По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 3,08 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 7 ноября, - 13 тысяч, против понижения показателя днем ранее, традиционно для выходных. Госпитализированы за сутки при этом 3,5 тысячи человек, что также меньше, чем накануне.