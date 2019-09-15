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У Чернівцях унаслідок зіткнення двох авто загинуло 2 людей

У Чернівцях унаслідок зіткнення двох авто загинуло 2 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. У Чернівцях сталася дорожньо-транспортна пригода по вулиці Героїв Майдану, унаслідок якої загинули дві людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліції області.

Правоохоронці встановили, що 34-річний водій автомобіля Fiat Doblo не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з легковиком ВАЗ-2106 під керуванням 65-річного чернівчанина.

Від отриманих під час зіткнення травм водій ВАЗу та його 59-річна дружина загинули на місці аварії. Тіла померлих направлено на судово-медичну експертизу. Ще одного 42-річного пасажира автомобіля ВАЗ медики оглянули та відпустили додому.

З тілесними ушкодженнями до лікарні госпіталізовано водія іномарки та його 37-річного пасажира.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі проводиться досудове розслідування, вирішується питання про накладення арешту на транспортні засоби.

Нагадаємо, у ДТП на трасі "Харків-Симферополь" загинули четверо людей.

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