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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 64839 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112175 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103999 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110910 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119963 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148431 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148772 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В Черновцах в результате столкновения двух авто погибли 2 человека

В Черновцах в результате столкновения двух авто погибли 2 человека

Киев  •  УНН

 • 12186 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Черновцах произошло дорожно-транспортное происшествие по улице Героев Майдана, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полиции области.

Правоохранители установили, что 34-летний водитель автомобиля Fiat Doblo не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106 под управлением 65-летнего черновчанина.

От полученных при столкновении травм водитель ВАЗа и его 59-летняя жена погибли на месте аварии. Тела умерших направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Еще одного 42-летнего пассажира автомобиля ВАЗ медики осмотрели и отпустили домой.

С телесными повреждениями в больницу госпитализирован водитель иномарки и его 37-летний пассажир.

По факту дорожно-транспортного происшествия следователи начали уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводится досудебное расследование, решается вопрос о наложении ареста на транспортные средства.

Напомним, в ДТП на трассе "Харьков-Симферополь" погибли четыре человека.

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