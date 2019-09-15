В Черновцах в результате столкновения двух авто погибли 2 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Черновцах произошло дорожно-транспортное происшествие по улице Героев Майдана, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полиции области.
Правоохранители установили, что 34-летний водитель автомобиля Fiat Doblo не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106 под управлением 65-летнего черновчанина.
От полученных при столкновении травм водитель ВАЗа и его 59-летняя жена погибли на месте аварии. Тела умерших направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Еще одного 42-летнего пассажира автомобиля ВАЗ медики осмотрели и отпустили домой.
С телесными повреждениями в больницу госпитализирован водитель иномарки и его 37-летний пассажир.
По факту дорожно-транспортного происшествия следователи начали уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводится досудебное расследование, решается вопрос о наложении ареста на транспортные средства.
Напомним, в ДТП на трассе "Харьков-Симферополь" погибли четыре человека.