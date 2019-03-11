У Чернівцях п’ятеро людей госпіталізували з підозрою на сальмонельоз
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У Чернівцях п’ятеро людей госпіталізували з підозрою на сальмонельоз. Про це журналісту УНН повідомив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області Олександр Александрюк.
"У нас зараз в лікарні п’ятеро людей, чотири дорослих та одна дитина, з діагнозом харчова токсикоінфекція, можливо – сальмонельоз", - зазначив Александрюк.
Він додав, що їх було госпіталізовано після споживання їжі у закладі на вулиці Степана Бандери, 3, який називається "Львівські круасани".
За словами Александрюка, наймолодшій з постраждалих – 15 років.
"Головним управлінням Держпродспоживслужби в Чернівецькій області спільно з Чернівецьким обласним лабораторним центром проведено протиепідемічне розслідування та позапланову перевірку закладу", - повідомив Александрюк.
За результатами перевірки, станом сьогодні заклад призупинив свою діяльність мінімум на 10 днів на основі рішення головного державного інспектора Чернівецької області. Наразі проводяться профілактичні заходи.
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