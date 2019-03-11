В Черновцах пять человек госпитализированы с подозрением на сальмонеллез

"У нас сейчас в больнице пять человек, четыре взрослых и один ребенок с диагнозом пищевая токсикоинфекция, возможно - сальмонеллез", - отметил Александрюк.



Он добавил, что они были госпитализированы после употребления пищи в заведении на улице Степана Бандеры, 3, который называется "Львовские круассаны".



По словам Александрюк, самой младшей из пострадавших - 15 лет.



"Главным управлением Госпродпотребслужбы в Черновицкой области совместно с Черновицким областным лабораторным центром проведено противоэпидемическое расследование и внеплановую проверку заведения", - сообщил Александрюк.



По результатам проверки, по состоянию сегодня заведение приостановило свою деятельность минимум на 10 дней на основании решения главного государственного инспектора Черновицкой области. Проводятся профилактические мероприятия.



Напомним, в Харькове братья умерли, отравившись неизвестным веществом.