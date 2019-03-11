В Черновцах пять человек госпитализированы с подозрением на сальмонеллез
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В Черновцах пять человек госпитализированы с подозрением на сальмонеллез. Об этом журналисту сообщил УНН начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Черновицкой области Александр Александрюк.
"У нас сейчас в больнице пять человек, четыре взрослых и один ребенок с диагнозом пищевая токсикоинфекция, возможно - сальмонеллез", - отметил Александрюк.
Он добавил, что они были госпитализированы после употребления пищи в заведении на улице Степана Бандеры, 3, который называется "Львовские круассаны".
По словам Александрюк, самой младшей из пострадавших - 15 лет.
"Главным управлением Госпродпотребслужбы в Черновицкой области совместно с Черновицким областным лабораторным центром проведено противоэпидемическое расследование и внеплановую проверку заведения", - сообщил Александрюк.
По результатам проверки, по состоянию сегодня заведение приостановило свою деятельность минимум на 10 дней на основании решения главного государственного инспектора Черновицкой области. Проводятся профилактические мероприятия.
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