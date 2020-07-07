У Чернівцях побили та викрали людину: введено спецоперацію

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КИЇВ. 7 липня. УНН. У Чернівцях невідомі побили чоловіка та силоміць затягнули до машини. Наразі на території міста та декількох районів області введена спеціальна поліцейська операція. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Чернівецькій області.

"Сьогодні, 7 липня, о 10:00 на спецлінію "102" зателефонував буковинець і розповів, що на вулиці Січових Стрільців у Чернівцях троє невідомих осіб побили чоловіка. Потім нападники силою затягнули потерпілого у багажник автомобіля "ВАЗ 2106" світлого кольору та поїхали у напрямку села Магала", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що співробітники ситуаційного відділу обласного управління Нацполіції направили на місце події слідчо-оперативну групу Чернівецького відділу поліції та орієнтували всі наряди на розшук вказаного у повідомленні автомобіля.

На території Чернівців, а також Глибоцького й Новоселицького районів введено спеціальну поліцейську операцію.

Нагадаємо, у Кривому Розі посеред білого дня троє чоловіків заштовхали 32-річного криворіжця в автомобіль, після чого поїхали.

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