У Чернігові українські військові знайшли уламки горщиків XVIII століття

Цитата

"Чернігів — місто із дивовижною та давньою історією, свідчення якої трапляються повсюди.

...надцять днів тому воїни одного із підрозділів, які захищають Чернігів, під час оборонних боїв знайшли уламки горщиків XVIII століття. Ретельно зібрали і передали до музею. Це неймовірно!

Ми б'ємося за наше життя, за можливість жити на своїй землі так, як ми хочемо жити, за нашу історію. Ця історія і надалі буде ретельно збережена", — зазначив директор Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського Сергій Лаєвський.

Нагадаємо

Російські окупанти обстрілами знищили Національний університет "Чернігівська політехніка".