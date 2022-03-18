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У Чернігові українські військові знайшли уламки горщиків XVIII століття

У Чернігові українські військові знайшли уламки горщиків XVIII століття

Київ • УНН

 • 112495 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. У Чернігові українські військові під час боїв знайшли уламки горщиків XVIII століття і передали їх до музею. Про це повідомляє УНН із посиланням на Комітет гуманітарної та інформполітики.

Цитата

"Чернігів — місто із дивовижною та давньою історією, свідчення якої трапляються повсюди.

...надцять днів тому воїни одного із підрозділів, які захищають Чернігів, під час оборонних боїв знайшли уламки горщиків XVIII століття. Ретельно зібрали і передали до музею. Це неймовірно!

Ми б'ємося за наше життя, за можливість жити на своїй землі так, як ми хочемо жити, за нашу історію. Ця історія і надалі буде ретельно збережена", — зазначив директор Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського Сергій Лаєвський.

Нагадаємо

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