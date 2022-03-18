В Чернигове украинские военные нашли обломки горшков XVIII века

Цитата

"Чернигов — город с удивительной и древней историей, свидетельства которой случаются повсюду.

...надцать дней назад воины одного из подразделений, которые защищают Чернигов, во время оборонительных боев нашли обломки горшков XVIII века. Тщательно собрали и передали в музей. Это невероятно!

Мы бьемся за нашу жизнь, за возможность жить на своей земле так, как мы хотим жить, за нашу историю. Эта история и в дальнейшем будет тщательно сохранена", - отметил директор Черниговского исторического музея им. В. В. Тарновского Сергей Лаевский.

Напомним

Российские оккупанты обстрелами уничтожили Национальный университет "Черниговская политехника".