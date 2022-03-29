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У Чернігові через війну загинуло до 400 осіб – мер

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. У Чернігові за час війни, яку розпочала росія, вже загинуло від 350 до 400 осіб, приблизно 400 —поранено. Про це повідомив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко в ефірі українського телемарафону, передає кореспондент УНН.

У Чернігові через війну загинуло до 400 осіб – мер

Цитата

"У нас загинуло у місті вже більше 350 людей. Це не остаточні дані. У нас наразі перепризначений начальник обласного управління охорони здоров’я, сподіваюсь будуть більш детальні цифри. Думаю, що ця цифра вже близько 400 осіб", - розповів Атрошенко.

Деталі

За його словами, до двох міських лікарень після кожного обстрілу привозять 30-40 поранених й загалом число таких людей наразі становить до 400 осіб.

"Обстріли міста відбувалися з різних сторін, з відстані більш ніж 5 кілометрів до адмінкордонів самого міста, мінометами 120 калібру. За таких умов не може бути прицільної стрільби. Відповідно ставиться на меті саме знищення мирного населення", - розповів Атрошенко.

Доповнення

Ввечері 27 березня російські війська обстріляли житловий мікрорайон у Чернігові. Як повідомили очевидці, прилетіло три міни. Попередньо, загиблих та травмованих немає.

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