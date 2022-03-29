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В Чернигове из-за войны погибло до 400 людей – мэр

Киев • УНН

 • 182077 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. В Чернигове за время войны, которую начала россия, уже погибло от 350 до 400 человек, около 400 — ранены. Об этом сообщил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко в эфире украинского телемарафона, передает корреспондент УНН.

В Чернигове из-за войны погибло до 400 людей – мэр

Цитата

"У нас погибло в городе уже более 350 человек. Это не окончательные данные. У нас сейчас переназначен начальник областного управления здравоохранения, надеюсь будут более детальные цифры. Думаю, что эта цифра уже около 400 человек", - рассказал Атрошенко.

Детали

По его словам, в две городские больницы после каждого обстрела привозят 30-40 раненых и в целом число таких людей сейчас составляет до 400 человек.

"Обстрелы города происходили с разных сторон, с расстояния более чем 5 километров до админграниц самого города, минометами 120 калибра. При таких условиях не может быть прицельной стрельбы. Соответственно ставят за цель именно уничтожение мирного населения", - рассказал Атрошенко.

Дополнение

Вечером 27 марта российские войска обстреляли жилой микрорайон в Чернигове. Как сообщили очевидцы, прилетело три мины. Предварительно, погибших и травмированных нет.

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