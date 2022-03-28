Окупанти обстріляли житловий мікрорайон у Чернігові
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Ввечері 27 березня російські війська обстріляли житловий мікрорайон у Чернігові. Як повідомили очевидці, прилетіло три міни. Попередньо, загиблих та травмованих немає. Про це повідомляє Суспільне, пише УНН.
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Один з снарядів прилетів в автівку. Власники розповіли, що автомобіль "прийняв" на себе ударвну хвилю і це врятувало людей.
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"Ми переїхали сюди з іншого мікрорайону, думали тут буде тихіше. За словами сусідів, автівка врятувала життя, тому що перед під'їздом сиділо багато людей, а ударна хвиля якраз прийшлася на неї. Ми і так хотіли міняти машину. А так ще й людей врятувала", - розповідає один із очевидців.
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