Оккупанты обстреляли жилой микрорайон в Чернигове

Детали

Один из снарядов прилетел в автомобиль. Владельцы рассказали, что автомобиль "принял" на себя ударную волну и это спасло людей.

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"Мы переехали сюда из другого микрорайона, думали здесь будет тише. По словам соседей, машина спасла жизнь, потому что перед подъездом сидело много людей, а ударная волна как раз пришлась на нее. Мы и так хотели менять машину. А так еще и людей спасла", - рассказывает один из очевидцев.

Напомним

Речь о массовой эвакуацию из Чернигова уже не идет - городской голова.