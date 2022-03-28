Оккупанты обстреляли жилой микрорайон в Чернигове
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Вечером 27 марта российские войска обстреляли жилой микрорайон в Чернигове. Как сообщили очевидцы, прилетело три мины. Предварительно, погибших и травмированных нет. Об этом сообщает Общественное, пишет УНН.
Детали
Один из снарядов прилетел в автомобиль. Владельцы рассказали, что автомобиль "принял" на себя ударную волну и это спасло людей.
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"Мы переехали сюда из другого микрорайона, думали здесь будет тише. По словам соседей, машина спасла жизнь, потому что перед подъездом сидело много людей, а ударная волна как раз пришлась на нее. Мы и так хотели менять машину. А так еще и людей спасла", - рассказывает один из очевидцев.
Напомним
Речь о массовой эвакуацию из Чернигова уже не идет - городской голова.