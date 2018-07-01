У Чернігові близько 50 осіб потребують відселення – мерія
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. У Чернігові близько 50 осіб, чиї будинки постраждали внаслідок негоди, потребують відселення. Про це повідомила прес-служба Чернігівської міської ради, передає УНН.
Так, наприкінці дня 30 червня комісія з ліквідації надзвичайної ситуації провела засідання.
"Жителі найбільш постраждалих будинків міста, зокрема, по вул. Декабристів, 8 та по вул. Текстильщиків, 23, загалом приблизно 50 осіб, потребують відселення, адже залишатися там небезпечно", – йдеться в повідомленні.
Для них терміново знайшли вільні помешкання у гуртожитку Будівельного ліцею та у будинку "Чернігівського навчально-реабілітаційного центру №2" Чернігівської міської ради.
Голова комісії Андрій Черненко звернувся до мешканців міста з проханням мобілізувати всі сили на допомогу чернігівцям, які внаслідок затоплення будинків втратили навіть найнеобхідніші речі.
"У Чернігівському навчально-реабілітаційному центрі №2 по просп. Перемоги, 183 відсьогодні організовано збір необхідних речей для дітей різного віку та дорослих. Також на період відселення постраждалих місто організує їх триразове харчування щодня, яке забезпечить комунальне підприємство "Шкільне", – зазначили у мерії.
Також у звільнених будинках буде забезпечена цілодобова охорона порядку силами поліції та муніципальної варти на період приведення до належного стану цих будинків та вивчення ситуації щодо подальшої їх експлуатації.
Нагадаємо, внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення біля 90 приватних домоволодінь на близько 20-ти вулицях Чернігова.