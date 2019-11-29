У Черкасах зіткнулись маршрутка і два легковики
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Черкасах сталося ДТП за участі маршрутного автобуса та двох легкових автомобілів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресслужба патрульної поліції Черкаської області, передає УНН.
ДТП трапилася на проспекті Хіміків.
Водій ПАЗ не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався дистанції та здійснив зіткнення з Mercedes, а той, в свою чергу, зіткнувся з Hyundai.
В автопригоді ніхто не постраждав.
На водія маршрутки патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) КУпАП.
Нагадаємо, у Миколаєві патрульні зупинили маршрутку, водій якої перебував з явними ознаками наркотичного сп’яніння.