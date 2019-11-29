В Черкассах столкнулись маршрутка и две легковушки
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Черкассах произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и двух легковых автомобилей. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба патрульной полиции Черкасской области, передает УНН.
ДТП произошло на проспекте Химиков.
Водитель ПАЗ не выбрал безопасную скорость движения, не выдержал дистанцию и совершил столкновение с Mercedes, а тот, в свою очередь, столкнулся с Hyundai.
В дорожной аварии никто не пострадал.
На водителя маршрутки патрульные составили протокол по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) КоАП.
Напомним, в Николаеве патрульные остановили маршрутку, водитель которой находился с явными признаками наркотического опьянения.