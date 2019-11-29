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У Миколаєві водій маршрутки у стані наркотичного сп’яніння перевозив пасажирів

У Миколаєві водій маршрутки у стані наркотичного сп’яніння перевозив пасажирів

Київ • УНН

 • 11183 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Миколаєві патрульні зупинили маршрутку, водій якої перебував з явними ознаками наркотичного сп’яніння. Про це УНН повідомили у відділі комунікації патрульної поліції Миколаєвської області.

Так, вночі, близько 24-ї години, на Херсонському шосе біля будинку № 17 патрульними було помічено та зупинено маршрутний транспортний засіб, що рухався з порушенням ПДР.

Під час спілкування з водієм охоронці порядку помітили у нього явні ознаки наркотичного сп’яніння. Водій відмовився пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку у медичній установі в присутності двох свідків.

У поліції зауважили, що під час зупинки водій рухався по маршруту та перевозив пасажирів.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали відносно нього адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння). Маршрутку патрульні передали відповідальній особі перевізника.

Нагадаємо, у Гайсині Вінницької області правоохоронці затримали співробітника прокуратури, який керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Українські Національні Новини

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