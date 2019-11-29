В Николаеве водитель маршрутки в состоянии наркотического опьянения перевозил пассажиров
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Николаеве патрульные остановили маршрутку, водитель которой находился с явными признаками наркотического опьянения. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации патрульной полиции Николаевской области.
Так, ночью, около 24 часов, на Херсонском шоссе возле дома № 17 патрульными было замечено и остановлено маршрутное транспортное средство, которое двигалось с нарушением ПДД.
Во время общения с водителем стражи порядка заметили у него явные признаки наркотического опьянения. Водитель отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке в медицинском учреждении в присутствии двух свидетелей.
В полиции отметили, что во время остановки водитель двигался по маршруту и перевозил пассажиров.
Патрульные отстранили водителя от управления и составили в отношении него административные материалы по ч.1 ст.130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения). Маршрутку патрульные передали ответственному лицу перевозчика.
Напомним, в Гайсине Винницкой области правоохранители задержали сотрудника прокуратуры, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.