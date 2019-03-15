У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось понад 200 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Сьогодні в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах стоять 242 авто, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.
“У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 20/40; „Мар’їнка“ — 20/70; „Новотроїцьке“ — 7/45; „Гнутове“ — 20/20”, — йдеться у повідомленні.
Прикордонники додали, на цей час усі КПВВ працюють в штатному режимі.
Учора загальний пасажиро-транспортний потік характеризувався певним збільшенням у порівнянні з попереднім днем. Загалом учора через КПВВ прослідувало 43,7 тисячі осіб та 5 тисяч транспортних засобів.
Нагадаємо, Україна в односторонньому порядку готова почати ремонтувати міст зруйнований міст на лінії розмежування у Станиці Луганській.