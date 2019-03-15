В очередях на КПВВ на Донбассе собралось более 200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Сегодня в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях стоят 242 авто, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/40; "Марьинка" - 20/70; "Новотроицкое" - 7/45; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.
Пограничники добавили, на данный момент все КПВВ работают в штатном режиме.
Вчера общий пассажиро-транспортный поток характеризовался определенным увеличением по сравнению с предыдущим днем. В общем вчера через КПВВ последовало 43,7 тысячи человек и 5 тысяч транспортных средств.
Напомним, Украина в одностороннем порядке готова начать ремонтировать разрушенный мост на линии разграничения в Станице Луганской.