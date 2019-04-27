У чергах на КПВВ на Донбасі зібралися понад 100 автомобілів

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 15/30; "Мар’їнка" – 0/30; "Новотроїцьке" – 0/30; "Гнутове" – 10/20. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ. 

На цей час усі КПВВ працюють в штатному режимі.

Зазначимо, що минулої доби загальний пасажиро-транспортний потік характеризувався певним збільшенням у порівнянні з попереднім днем. Загалом учора через КПВВ прослідувало 54 тисячі осіб та 7,2 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" – 13460 осіб та 1740 транспортних засобів;

"Мар’їнка" – 12605 осіб та 2240 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" – 9880 осіб та 1880 транспортних засобів;

"Гнутове" – 5575 осіб та 1335 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" – 12410 осіб.

Нагадаємо, за минулий тиждень відмовлено в пропуску через лінію зіткнення 168 особам у зв’язку з відсутністю або з несправністю необхідних документів.

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