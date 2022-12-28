У Чехії заповнили газосховища на 84%
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Газосховища в Чехії заповнені на 84%, запаси газу становлять у республіці 2,917 млрд куб. м. Про це повідомило в середу Czech News Agency з посиланням на міністра промисловості та торгівлі країни Йозефа Сікелу, передає УНН.
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Минулої п'ятниці запаси газу в чеських сховищах збільшилися на 42 млн куб. м.
Зазначається, що у країні тепла для грудня погода дозволяє успішно реалізовувати заходи щодо економії споживання газу. Вони діють через проблеми з його постачанням, пов'язаними, як зазначило агентство, з війною в Україні.
У Чехії споживання газу цього опалювального сезону знизилося більш ніж на 20% порівняно з попереднім сезоном. Уряд республіки має намір заощадити за цю зиму 800 млн куб. м газу. Загальний обсяг газосховищ країни складає 3,5 млрд куб. м. Цього року вони заповнені вище за рівень попередніх років.
Нагадаємо
Про свої запаси Україна повідомляла у листопаді. Тоді в запасах українських газосховищ було 14,6 млрд кубічних метрів газу.
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