Від початку війни ціна газу в Європі впала до мінімуму
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Під час торгів у вівторок на найбільшому в Європі хабі TTF у Нідерландах ціна на газ опускалася нижче 77 євро за мегават-годину (або 820 євро за тисячу кубометрів). Цей найнижчий показник від початку російського вторгнення в Україну в лютому цього року.
Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
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За два дні до російського нападу на Україну, 22 лютого, ціна газу на TTF становила трохи менше ніж 80 євро за мегават-годину. Свого максимуму ціни на газ досягли наприкінці серпня, піднявшись майже до 350 євро за мегават-годину.
Телекомпанія DW наводить повідомлення німецького Федерального агентства з мереж, згідно з яким зниження ціни на газ допомогла Європі тепла погода, завдяки якій скоротилося споживання газу, а також надходження більшої кількості енергії від вітрових електростанцій.
На Різдво газосховища у Німеччині залишалися заповненими на 88,2%. На початку листопада, попри припинення постачання з Росії, німецькі газосховища були заповнені більш ніж на 99%.
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росія скоротить видобуток та експорт природного газу у 2022 році через зупинку експортної інфраструктури.