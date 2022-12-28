Від початку війни ціна газу в Європі впала до мінімуму

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За два дні до російського нападу на Україну, 22 лютого, ціна газу на TTF становила трохи менше ніж 80 євро за мегават-годину. Свого максимуму ціни на газ досягли наприкінці серпня, піднявшись майже до 350 євро за мегават-годину.

Телекомпанія DW наводить повідомлення німецького Федерального агентства з мереж, згідно з яким зниження ціни на газ допомогла Європі тепла погода, завдяки якій скоротилося споживання газу, а також надходження більшої кількості енергії від вітрових електростанцій.

На Різдво газосховища у Німеччині залишалися заповненими на 88,2%. На початку листопада, попри припинення постачання з Росії, німецькі газосховища були заповнені більш ніж на 99%.

Нагадаємо

росія скоротить видобуток та експорт природного газу у 2022 році через зупинку експортної інфраструктури.