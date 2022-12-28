Цена газа в Европе упала до минимума с начала войны

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За два дня до российского нападения на Украину, 22 февраля, цена газа на TTF составляла чуть менее 80 евро за мегаватт-час. Своего максимума цены на газ достигли в конце августа, поднявшись почти до 350 евро за мегаватт-час.

Телекомпания DW приводит сообщение германского Федерального агентства по сетям, согласно которому снижению цены на газ помогла Европе теплая погода, благодаря которой сократилось потребление газа, а также поступление большего количества энергии от ветряных электростанций.

На Рождество газохранилища в Германии оставались заполненными на 88,2%. В начале ноября, несмотря на прекращение поставок из россии, германские газохранилища были заполнены более чем на 99%.

Напомним

россия сократит добычу и экспорт природного газа в 2022 году из-за остановки экспортной инфраструктуры.