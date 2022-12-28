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Цена газа в Европе упала до минимума с начала войны

Киев • УНН

 • 365346 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В ходе торгов во вторник на крупнейшем в Европе хабе TTF в Нидерландах цена на газ опускалась ниже 77 евро за мегаватт-час (или 820 евро за тысячу кубометров). Этой самый низкий показатель с начала российского вторжения в Украину в феврале этого года.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Цитата

За два дня до российского нападения на Украину, 22 февраля, цена газа на TTF составляла чуть менее 80 евро за мегаватт-час. Своего максимума цены на газ достигли в конце августа, поднявшись почти до 350 евро за мегаватт-час.

Телекомпания DW приводит сообщение германского Федерального агентства по сетям, согласно которому снижению цены на газ помогла Европе теплая погода, благодаря которой сократилось потребление газа, а также поступление большего количества энергии от ветряных электростанций.

На Рождество газохранилища в Германии оставались заполненными на 88,2%. В начале ноября, несмотря на прекращение поставок из россии, германские газохранилища были заполнены более чем на 99%.

Напомним

россия сократит добычу и экспорт природного газа в 2022 году из-за остановки экспортной инфраструктуры.

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